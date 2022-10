Lützerath: Droht der NRW-Polizei ein zweiter Hambacher Forst?

Das Verwaltungsgericht Köln stufte den Einsatz 2021 als rechtswidrig ein, im April 2022 ließ das Oberverwaltungsgericht eine Berufung zu.

Wer ruft die Polizei?

Diesmal müsse das besser laufen, sagt Polizeigewerkschafter Mertens. Dabei sei noch nicht einmal klar, wer die Räumung in Auftrag geben muss: Ob die Stadt Erkelenz, RWE oder die für den Bergbau zuständige Bezirksregierung Arnsberg. Erst, wenn eine dieser Parteien ein " Vollzugshilfeersuch " an die Polizei stelle, werde man mit der Vorbereitung des Einsatzes beginnen, sagt Mertens. Bis jetzt aber würden sich " alle Beteiligten so verhalten, als sei das nicht ihre Baustelle".

Windräder werden abmontiert

Die Vorbereitung eines solchen Einsatzes brauche mindestens zwei Monate, so Mertens: Um die nötige Infrastruktur zu schaffen, um Spezialkräfte zu organisieren, die zur Not Menschen aus Bäumen oder Tunneln holen können. Ohne sorgfältige Vorbereitung bestehe Gefahr für die Einsatzkräfte. " Wir haben im Hambacher Forst viel gelernt - weil der Einsatz unrechtmäßig und die Planungsphase damals viel zu kurz war."