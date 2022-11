Land geht ersten Schritt zur Räumung von Lützerath

Seit Wochen wird darüber spekuliert, wie es mit dem von Klimaaktivisten besetzten Ort Lützerath am Braunkohletagebau Garzweiler weitergeht. Am Ende wird es wohl auf eine Räumung hinauslaufen, an der dann auch die Polizei beteiligt ist. Und tatsächlich wurde nun das entsprechende Prozedere dafür auf den Weg gebracht.

Herbert Reul

NRW -Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Donnerstag im Landtag, dass er gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) einen Brief an den Kölner Regierungspräsidenten verschickt habe. Darin enthalten sei die Bitte, die " Energieversorgungssicherheit mit ordnungsbehördlichen Mitteln zu gewährleisten ". Reul erklärte den Sinn dahinter so: " Also zu deutsch: die Räumungsverfügung auf den Weg zu bringen. "

Land. Bezirksregierung, Stadt - erst danach kommt die Polizei ins Spiel