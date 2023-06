Am kommenden Samstag berät der Linke-Landesvorstand in Düsseldorf über die aktuelle Lage. Ob Wagenknecht dabei sein wird? "Wie kommen Sie darauf" , sagt eine Sprecherin des Landesverbands am Telefon am Mittwoch auf WDR-Anfrage. Sie lacht ironisch. An ein klärendes Gespräch mit Wagenknecht glaubt man offenbar nicht mehr im Linke-Landesvorstand.

Was will Wagenknecht?

Wagenknecht erwägt die Gründung einer Konkurrenzpartei und will sich bis zum Jahresende erklären. Der Bundesvorstand hatte deshalb am Wochenende gefordert, sie solle ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Die politische Zukunft der Linken plane man ohne Wagenknecht. Der Beschluss sorgte wiederum für Empörung bei "Sahra-Fans" .

Sahra Wagenknecht im Gespräch mit Martin von Mauschwitz

Im Interview für die Aktuelle Stunde am Rande der phil.Cologne mit Martin von Mauschwitz lehnt Wagenknecht einen vorzeitigen Mandatsverzicht ab: " Also, ich habe im Wahlkampf immer wieder erlebt, dass mir Leute gesagt haben, dass sie die Linke auch wegen mir gewählt haben – und insoweit sehe ich da keine Notwendigkeit. " Wagenknecht war zuletzt bei der Bundestagswahl 2021 über die Landesliste NRW der Linken ins Parlament gewählt worden.

Plant sie eine neue Partei? Wagenknechts Antwort lässt Interpretationsspielraum:

"Man gründet in Deutschland nicht mal eben so eine Partei – also zumindest nicht eine, die dann auch erfolgreich sein soll." Sahra Wagenknecht (Die Linke), Bundestagsabgeordnete

Wagenknecht weiter: " Viele diskutieren darüber. Viele versuchen sicherlich auch, Voraussetzungen zu schaffen. Das ist ja keine Idee von mir, zumindest nicht von mir allein ."

Eine Wagenknecht-Partei? - "Das ist ja keine Idee von mir allein"

In ihrem Landesverband spaltet die Causa Wagenknecht und der Umgang des Parteivorstands in Berlin mit ihr. Bei Twitter positionierten sich in den letzten Tagen ihre Gegner und Anhänger – darunter auch zwei Bundestagsabgeordnete aus NRW.