Justizminister Limbach muss sich vor Rechtsausschuss erklären

Oberstaatsanwältin widerspricht Limbach

Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker

Und auch Brorhilker selbst hat Ärger mit dem Minister. Limbach hatte nämlich im August angegeben, die Staatsanwaltschaft Köln habe die Übermittlung von Unterlagen an einen Untersuchungsausschuss in Hamburg verschleppt. Ein interner Bericht von Brorhilker an die Personalvertretung widerspricht jedoch nach WDR-Recherchen der Darstellung des Ministers. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt angesichts dessen, Brorhilker habe " zum Gegenschlag ausgeholt ".

Alles in allem also keine angenehme Gemengelage für den Justizminister. Im Rechtsausschuss des Landtages wird sich Limbach heute politisch rechtfertigen und Fragen von den Abgeordneten beantworten müssen. Abseits dessen wird in nächster Zeit spannend, wie es nach den Vorfällen um das Ansehen des Justizministers innerhalb der nordrhein-westfälischen Justiz bestellt sein wird.