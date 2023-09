Gericht: "manipulative Verfahrensgestaltung"

Das Gericht stoppte das Verfahren mit einer Eilentscheidung, weil sich ein anderer Bewerber, bisher Richter am Bundesverwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht angerufen hatte. Dieser Bewerber habe Anspruch auf eine neue Entscheidung über seine Bewerbung, entschieden die Richter am Donnerstag. In ihrer Begründung schrieben sie von einer "manipulativen Verfahrensgestaltung" zu Gunsten der Bewerberin. Am Freitag legte das Justizministerium Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster ein.

Auch ein weiterer unterlegener Bewerber wehrt sich derzeit vor Gericht gegen seine Ablehnung im Besetzungsverfahren. Eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf wird in Kürze erwartet.

Sondersitzung des Rechtsausschusses

Limbach muss sich im Landtag erklären

Darauf jedoch wollen die Oppositionsfraktionen FDP und SPD im Düsseldorfer Landtag nicht warten. Für den kommenden Donnerstag haben sie eine Sondersitzung des Rechtsausschusses des Landtags beantragt. "Hier stehen Vorwürfe im Raum, die nicht ohne Folgen bleiben können, wenn sie sich bewahrheiten" , erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jochen Ott. Justizminister Limbach müsse auf der Sitzung den Verdacht vollumfänglich ausräumen. "Ansonsten wird er sich nur schwer im Amt halten können" , so Ott.

Richterbund fordert "unabhängige und selbstverwaltete Justiz"

Nicht nur die Verfahrensbeteiligten dürften mit Spannung auf die kommende Woche schauen. Auch der Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW ( DRB NRW) zeigte sich bereits besorgt. Denn es stehe "der unbedingt zu vermeidende Anschein im Raum, Personalverantwortliche im Justizministerium würden Auswahlentscheidungen nicht, wie das Gesetz es fordert, anhand von Leistung und Befähigung der Bewerberinnen und Bewerber treffen" , erklärte DRB-NRW-Geschäftsführer Gerd Hamme gegenüber dem WDR. Er sieht die Integrität der unabhängigen Justiz geschwächt. "Wir fordern deshalb eine unabhängige und selbstverwaltete Justiz."

OVG-Präsident fehlt bei AfD-Parteiverfahren

Ebenfalls brisant an der Causa: Die Präsidentin oder der Präsident des OVG gehört dem 5. Senat am OVG an, dem so genannten "Präsidentensenat" . Dieser ist unter anderem für Parteiverfahren zuständig. Und hier ist aktuell das Verfahren um einen Streit der AfD mit dem Bundesverfassungsschutz in Köln anhängig. Der Senat ist zwar auch ohne OVG-Präsident arbeitsfähig, braucht für seine Entscheidungen aber entsprechend länger.

Die Verwaltungsrichter in NRW hatten deshalb schon in der Vergangenheit die Dauer des Besetzungsverfahrens kritisiert. "Wir haben ein großes Interesse an einer zügigen Entscheidung hinsichtlich der Besetzung dieser für die Gerichtsbarkeit äußerst wichtigen Position" , sagte Nadeschda Wilkitzki von der Verwaltungsrichtervereinigung NRW dem WDR.

Justizminister unter Druck

Benjamin Limbach ist übrigens nicht der erste Justizminister, der wegen seiner Entscheidung über die Besetzung von Gerichtspräsidentenposten politisch unter Druck gerät. Der rheinland-pfälzische Justizminister Heinz Georg Bamberger (SPD) sah sich mit mehreren Klagen eines anderen Bewerbers für dem Chefposten am OVG Koblenz konfrontiert. Das Ende vom Lied war: Das Bundesverwaltungsgericht gab dem abgelehnten Bewerber recht. Das Besetzungsverfahren musste von vorne beginnen.