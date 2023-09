Justizminister bestätigt: Team für Cum-Ex-Ermittlungen wird aufgespalten

Seit Jahren ermittelt ein Team der Kölner Staatsanwaltschaft rund um die Cum-Ex-Steuertricks von Bankern, Beratern und Aktienhändlern. Dabei geht es um Milliarden an Steuern, die sie sich erstatten ließen, obwohl sie zuvor gar nicht gezahlt wurden. Die zuständige Kölner Hauptabteilung H rund um die Chefin Anne Brorhilker hat sich bei der Verfolgung deutschlandweit einen Namen gemacht. Denn die ersten wegweisenden und inzwischen rechtskräftigen Urteile des größten deutschen Steuerskandals beruhen vor allem auf ihre Anklagen.

Aufspaltung und ein zusätzlicher Chef

NRW-Justizminister Benjamin Limbach