Bildungsmisere: Was NRW für ältere Schüler tun will

Viele Schülerinnen und Schüler in NRW sind nicht ausreichend auf die Arbeitswelt vorbereitet. Darüber klagen Ausbildungsbetriebe ebenso wie Hochschulen. Spätestens seit der Pandemie, aber eigentlich auch schon vorher, gab und gibt es Zweifel daran, dass sie mit ihren Abschlüssen fit sind für Uni oder Lehre.

Belege für das, was Hochschulrektoren und Handwerksmeister beklagen, finden sich in den so genannten IQB-Bildungstrends, die das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen im Auftrag der Bildungsminister der Länder erstellt. Die Forscher untersuchen regelmäßig, wie gut deutsche Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersklassen zum Beispiel Texte verstehen, rechnen können oder Fremdsprachen beherrschen.

Viele Schüler haben Probleme

Schon Grundschüler haben Probleme

Die IQB-Ergebnisse sind schon seit Jahren wenig erfreulich: Als im Jahr 2022 der bis letzte Bericht über die Kompetenzen von Viertklässlern vorgestellt wurde, sorgte das Papier für Entsetzen: rund 30 Prozent der Kinder an Schulen in ganz Deutschland hatten so große Probleme mit der Rechtschreibung, dass sie nicht einmal die Mindeststandards erfüllten. Ähnlich sah es bei Mathematik aus, hier schafften 22 Prozent die Mindeststandards nicht. Die Zahlen für NRW sind in beiden Bereichen noch etwas schlechter als der Bundesschnitt.

Ein Jahr später veröffentlichten die IQB-Wissenschaftler die Testergebnisse von Neuntklässlern, sie waren kaum besser. Beim Lesen (Leseverständnis) erreichten bundesweit 32 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht die Mindeststandards für einen mittleren Schulabschluss. 15 Prozent erfüllten nicht einmal die Mindeststandards für den Ersten Schulabschluss (ESA), hätten also einen Schulabschluss am Ende der 9. Klasse nicht geschafft. Und auch hier lagen NRWs Schüler wieder unter dem Bundesdurchschnitt.

Langfristige Folgen

Die fehlende Kompetenz hat Folgen: Rund 5.400 Schüler in NRW haben die Regelschule im Jahr 2023 ohne Abschluss verlassen, die meisten kamen von Haupt- oder Gesamtschulen. Und selbst wenn die Jugendlichen einen Abschluss schaffen, heißt das noch nicht, dass sie bereit für eine Lehrstelle sind. Immer wieder klagen zum Beispiel Handwerksbetriebe über fehlende Kompetenzen ihrer Auszubildenden.