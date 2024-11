Viele neue Berufsschullehrkräfte stehen wiederum nicht in den Startlöchern. Als Konsequenz fürchtet Schulleiter Schmiemann, dass Ausbildungsberufe weiter geschwächt werden: " Wenn ich in Witten niemanden mehr habe, der angehende Industriemechaniker unterricht, muss ich sie nach Hattingen schicken. " Nicht nur könnten künftig duale Klassen auf mehr als 30 Personen anwachsen. " Betriebe könnten sich fragen: Bilde ich überhaupt noch aus, wenn der Azubi so weit fahren muss? "

Bei einigen Berufen schneidet NRW verhältnismäßig gut ab

Während die Aussichten bei den Ausbildungsberufen eher düster sind, werden im Vergleich mit anderen Bundesländern in den kommenden Jahren relativ wenige Erziehende und Sozialpädagogen, Alten- und Krankenpflegende, angestellte Ärztinnen und Zahnärzte oder Beschäftigte in der Notfallrettung aus NRW in Rente gehen.

Nur in einigen ländlichen NRW-Kreisen sind mehr als zehn Prozent der Beschäftigten in Gesundheits- und Sozialberufen über 60 Jahre alt. Was aber keinesfalls bedeutet, dass die Lage dort entspannt ist. Die Bundesagentur für Arbeit klassifiziert Pflegeberufe als Engpassberuf. Auch, weil die Zahl der Menschen, die auf Pflege angewiesenen sind, künftig immer weiter steigen wird.