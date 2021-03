NRW zieht die Corona-Notbremse - stückweise

Die dritte Welle der Pandemie ist in vollem Gange, die Inzidenz in NRW liegt aktuell bei 121,6 und der Gesundheitsminister zieht die Notbremse. Die neue Coronaschutzverordnung, die Karl-Josef Laumann am Freitag vorstellte, bremst allerdings nicht landesweit, sondern sie differenziert nach einzelnen Städten und Kommunen.