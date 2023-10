Landeshaushalt: Im Schatten der "Schwarzen Null"

Es vergeht in diesen Zeiten wohl kaum ein Tag, in dem die schwarz-grüne Landesregierung nicht mit neuen Geldforderungen konfrontiert wird. Ganze Wirtschafts-Branchen ächzen unter der Last steigender Preise, ebenso Vereine, Wohlfahrtsverbände und die Bildungseinrichtungen. Doch meistens müssen die Kabinetts-Mitglieder von CDU und Grünen dann mit den Achseln zucken. Ihr Problem: Im nächsten Jahr darf die Landesregierung keine Kredite mehr aufnehmen, um zusätzliche Ausgaben zu begleichen.

Erstmals gilt dann die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz - ohne Ausnahme.

Bisher war das anders: Seit 2020 konnte sich das Land auf die Ausnahme-Regeln des grundgesetzlichen Schuldenverbots berufen – zunächst wegen der Corona-Pandemie, dann wegen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch ab dem nächsten Jahr sind diese Sondertöpfe geschlossen.

"Sparhaushalt" für 2024

Erschwerend hinzu kommt: Im nächsten Jahr wachsen krisenbedingt die Steuereinnahmen weit weniger stark als geplant. Ergebnis: Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat den Etat für das nächste Jahr zum "Sparhaushalt" erklärt. Die meisten Ressorts bekommen nicht mehr Geld als bisher, einige sogar weniger. Einzige Ausnahmen: Bei Kitas und Schulen will die Landesregierung nicht sparen, der Bildungs-Etats wächst als gäbe es keine Haushalts-Klemme.