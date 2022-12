Thomas Kutschaty hat als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten die Landtagswahl verloren. Aber er ist weiter SPD -Landeschef und Fraktionsvorsitzender. Nach Personalquerelen der vorangegangenen Jahre ist die Lust an neuen Grabenkämpfen derzeit offenbar eher gering in der NRW - SPD . Selbstkritisch ist die Partei weiter auf der Suche nach Ursachen für die erneute Wahlpleite in NRW. Ob Kutschaty sich dauerhaft an der Parteispitze hält, bleibt abzuwarten.