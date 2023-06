Weltflüchtlingstag: So läuft ein Asylverfahren ab

Am 20. Juni ist Weltflüchtlingstag. Nie waren mehr Menschen auf der Flucht als heute, die Kindernothilfe spricht allein von 46,2 Millionen Kindern, die ihre Heimat verlassen mussten. Die EU will die Asylverfahren verschärfen und illegale Migration bekämpfen. Wie aber sieht ein Asylverfahren in Deutschland überhaupt aus? Es ist ein schwieriger und langer Weg mit ungewissem Ausgang für die Asylsuchenden.

Der Prozess beginnt mit der Registrierung