Giftböden in Garzweiler - wie war der Betrug möglich?

Wie ist der Stand der Dinge? Wie konnte es zu dem Betrug kommen? Welche Kontrollmechanismen gibt es? Diese Fragen stellten die Abgeordneten des Ausschusses Bergbausicherheit am Freitag der Landesregierung und Behördenvertretern.

Viele Fragen - einige Antworten

Der SPD -Abgeordnete René Schneider wollte konkret von Silke Krebs, Staatssekretärin im NRW-Wirtschaftsministerium, wissen: Wie viele Tonnen belastetes Material wurden verkippt? Lässt sich die Lage des Materials orten? Ist es möglich, die Menge auszusortieren? Krebs sagte, genau diese Fragen würden nun ermittelt.

Die Kontrollen der Anlieferungen

Andreas Welz von der zuständigen Aufsichtsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg schilderte das gängige Kontroll- und Prüfverfahren. Es beginne mit einer Anmeldung: Das Unternehmen, das Material anliefern will, müsse die Herkunft und Beschaffenheit des Aushubs über eine Analyse belegen. Diese werde geprüft und im positiven Fall eine Anlieferung genehmigt.

Bei der Annahme in Garzweiler würden dann die Papiere geprüft und eine " Sichtkontrolle und organoleptische Prüfung " erfolgen, das heißt: Aussehen, Geruch und Konsistenz der Lkw-Ladung wird per Sichtkontrolle mit einer Kamera geprüft. Bei Auffälligkeiten gebe es eine Zurückweisung. Sei alles ok, dürfe der Lkw auf die Kippstelle. Beim Abladen gebe es eine weitere Prüfung des geschütteten Materials. Zusätzlich würde es auch Stichproben der Anlieferungen geben.

SPD: Betrug "brutal einfach"

Das ernüchternde Fazit von René Schneider nach der Schilderung war: "Es scheint brutal einfach zu sein, die Kippbetriebe hinters Licht zu führen." Da müsse wohl erst eine " grüne, stinkende Glibbermasse " angeliefert werden, damit der Betrug auffalle. Staatssekretärin Krebs bekräftigte, die Landesregierung habe ein großes Interesse an der Aufklärung. Man werde prüfen, ob es einen Bedarf gibt, Gesetze zu verschärfen.