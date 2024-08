Flutung der Braunkohle-Tagebaue: Erlässt das Land RWE Millionen Euro?

Gigantisches Vorhaben

Ende Mai hatte die Landesregierung den Weg frei gemacht für die rund 45 Kilometer langen Transportleitungen, die in Zukunft Wasser vom Rhein in die Restlöcher der Braunkohletagebaue Hambach und Garzweiler bringen sollen. Es ist ein beispielloses Vorhaben: Schätzungen zufolge dauert es rund 40 Jahre, bis die gigantischen Löcher mit Wasser gefüllt sind. Dafür kann die Entnahmestelle bei Dormagen bis zu 18 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Rhein pumpen und Richtung Tagebaue leiten. Am Ende sollen 4,3 Milliarden Kubikmeter Wasser den Tagebau Hambach in einen See verwandelt haben, weitere 1,5 Milliarden Kubikmeter den Tagebau Garzweiler II. Sie würden dann beide zu den größten Seen Deutschlands zählen.