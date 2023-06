"Alarmstufe Rot - Krankenhäuser in Not" - der Appell klingt dramatisch: Viele Kliniken in Deutschland stehen vor scheinbar unlösbaren finanziellen Problemen. Mit bundesweiten Aktionen machen die Häuser am Dienstag auf ihre Misere aufmerksam. Auch viele Krankenhäuser in NRW beteiligen sich an dem Protest.

Es gibt Pressekonferenzen, Mitarbeitende tragen rote T-Shirts und rote Masken, das Johannes-Hospital in Dortmund wird am Abend rot angestrahlt.