Krankenhausplan NRW: Laumanns große OP beginnt

Für die 337 allgemeinen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zeichnen sich große und sehr grundlegende Veränderungen ab - und damit auch für Patienten und Angehörige. Das Konzept für diese Veränderungen, die auf Konzentration und Spezialisierung für bestimmte Behandlungen abzielen, stammt noch aus der Feder der schwarz-gelben Landesregierung.

Die neue schwarz-grüne Koalition will das Vorhaben nun in die Tat umsetzen. Es sei, so Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) einer der Schwerpunkte für die kommenden Jahre.

Kern der Reform wird es sein, den Teils "ruinösen Wettbewerb" benachbarter Kliniken zu unterbinden, die mit einem ähnlichen Spektrum z.B. an Operationen um Patienten und Personal konkurrieren. "Ich möchte, dass der Wahnsinn aufhört, eine Krankenhaus-Struktur durch Wettbewerb zu ordnen", sagte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf. Gleichzeitig soll überall im Land eine hochwertige medizinische Versorgung sichergestellt sein.

Fallzahlen statt Betten

Als künftige Grundlage der Krankenhausplanung soll nicht mehr die Anzahl von vorgehaltenen Betten dienen, sondern eine hochgerechnete Fallzahl medizinischer Leistungen, etwa Hüft- oder Knie-Operationen oder die Behandlung von Herzinfarkten oder Schlaganfällen. Daran soll sich die künftige Kapazität orientieren.

Die internistische und chirurgische Grundversorgung, also beispielsweise bei einem Herzinfarkt, soll für jeden Bürger auf jeden Fall innerhalb von 20 Autominuten erreichbar sein, verspricht der Gesundheitsminister. Für speziellere Behandlungen, beispielsweise dem Einsetzen von Knie- und Hüftprothesen, müssten längere Wege in Kauf genommen werden. Dafür sei aber die Qualität der Behandlung gesichert.