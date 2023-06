Gutachten sieht mangelnde Transparenz beim Krankenhausplan

Der SPD reichte das nicht. Sie sah ihre Rechte als Opposition verletzt, das Parlament hätte in dieser Frage informiert werden müssen. " Es geht um etwas, was jeden der über 18 Millionen Menschen im Land jeden Tag betreffen kann ", so der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Thorsten Kluthe.

Daher wurde der parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst gefragt, der die Landtagsfraktionen in Rechtsfragen berät. Auf die Frage, ob das Gesundheitsministerium den Informationsanspruch der Abgeordneten verletzt habe, antwortet die Gutachterin mit einem schlichten " Ja ".

"Demokratisches Foulspiel"

Die Landesregierung wäre zur Information verpflichtet gewesen, heißt es in dem Papier weiter. Daher könne die SPD die Antworten vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster einklagen, sofern sie der Landesregierung zuvor erneut die Möglichkeit zur Antwort einräumt.