Krankenhausreform: Lauterbach holt Länder ins Boot

Bund und Länder wollen die geplante Krankenhausreform gemeinsam vorantreiben. Ziel sei weiter eine Abkehr von Fallpauschalen und ein Ende der "Durchökonomisierung" , sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) am Donnerstag in Berlin nach Gesprächen mit den Ländern. Bis zum Sommer soll ein Referentenentwurf stehen, der von Bund und Ländern getragen wird. Wann die Reform in Kraft tritt, ist offen.