Krankenhäuser in der Krise: Bund-Länder-Gipfel berät

"Finanzielle Abwärtsspirale"

Die angespannte wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser sei "das Ergebnis gleich mehrerer Krisen" , sagt Ingo Morell, Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW: Mit den finanziellen Folgen der Pandemie müssten die Kliniken inzwischen alleine klarkommen, obwohl die stationären Fallzahlen hoch geblieben seien. "Die anhaltenden Personalausfälle schränken die Kapazitäten und damit auch die Erlöse der Krankenhäuser zusätzlich ein" , so Morell. Die "finanzielle Abwärtsspirale" habe der Bund zu lange ignoriert.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit

Über eine große Reform der Krankenhäuser wurde bereits vor Corona immer wieder geredet. Doch erst die Pandemie hat klar gemacht, wie sehr die Kliniken auf Kante genäht sind. Nun also wird es konkret. Der Bund will handeln. Aus den Reihen der Gesundheitsminister der Länder wird allerdings bereits zu viel Zentralismus befürchtet.

Was Lauterbach plant