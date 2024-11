NRW lockert Vorgaben für Personal in Kitas

NRW-Familienministerin Josefine Paul möchte die Personalverordnung in Kitas lockern. Demnach sollen auch fachfremde Menschen eine Kita mit entsprechendem pädagogischen Schwerpunkt verstärken können - Musiker oder Handwerker beispielsweise. Auch für Menschen, die noch studieren, keinen Abschluss in Deutschland gemacht haben oder noch Deutsch lernen, sollen einfacher eingestellt werden können. Ausländische Personen, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, könnten dann ebenfalls in Kitas arbeiten.

Flexiblere Dienste in Notfällen