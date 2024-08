Studie: Kita-Beschäftigte sind sehr häufig krank

Hoher Lärmpegel, ständig aufmerksam und ansprechbar sein - und nebenbei den Kindern auch noch etwas beibringen.

Der Job in der Bielefelder Kindertagesstätte "Leuchtturm" ist für Erzieherin Stephanie Paus zwar eine Herzensangelegenheit, aber wenn sie nach einem Arbeitstag nach Hause kommt, braucht sie erst einmal eines:

"Ich brauche erst einmal Ruhe. Am liebsten möchte ich auch nicht angesprochen werden. Ich brauche erstmal so eine halbe Stunde, in der ich den Tag Revue passieren lasse." Denn ein Tag sieht nicht selten so aus: "Mit 26 Kindern in der Straßenbahn fahren, dann ist man vor Ort, macht irgendwas. Dann kommt man irgendwann zurück in die Kita und hat dann noch den ganzen Nachmittag."

Studie: Kita-Mitarbeitende durchschnittlich 30 Tage krank

Nicht nur Stress bringt die 43-Jährige von der Arbeit mit nach Hause. Auch Krankheiten schleppt sie immer wieder an. Eine Studie der Gütersloher Bertelsmann-Stiftung hat nun ergeben: 2023 waren Beschäftigte in der Kinderbetreuung und -erziehung durchschnittlich an knapp 30 Tagen krank geschrieben. Beschäftigte aus anderen Berufsgruppen waren nur rund 20 Tagen krank.

Die Daten stammen von allen Mitgliedern der DAK und beziehen sich auf die Jahre von 2020 bis 2023. Die Studie geht davon aus, dass die Fehlzeiten sogar noch höher liegen müssen. Denn die DAK erhebt nur die Krankentage, die ein Arzt oder eine Ärztin bescheinigt hat. Fehlzeiten, die keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen - mit einer Dauer von einem bis zu drei Tagen - werden damit nicht mitgezählt.

Kitas stecken in Teufelskreis fest