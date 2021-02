Unklarheit über Kita-Betrieb in NRW ab 22. Februar

Nächste Woche bleibt erst einmal alles so

Schon jetzt sind die Kitas in NRW trotz des Lockdowns nicht geschlossen. Dort wurde nur auf feste Gruppen umgestellt und die tägliche Betreuungszeit reduziert. Die Eltern waren aufgerufen, ihre Kinder - sofern möglich - zu Hause zu betreuen.

Dieser "eingeschränkte Pandemiebetrieb" soll laut Familienministerium auch in der kommenden Woche ab dem 15. Februar gelten. Was danach passiert, ist weiter unklar. Laut Ministerium werden derzeit Gespräche mit allen Akteuren geführt. Es gebe noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher am Freitag dem WDR .

Anspruch auf Kinderkrankentage könnte wegfallen