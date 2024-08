Mehr Kinderschutz in NRW: Wann kommt die Professur?

"Familienministerium hätte sich seit über einem Jahr kümmern müssen"

Allerdings ist bisher selbst die Einrichtung dieser einen Kinderschutz-Professur nicht in Sicht. Das hat eine Kleine Anfrage der FDP -Fraktion im Landtag ergeben. Das NRW -Familienministerium antwortet darin, dass nicht absehbar sei, wann so eine Professur komme. Zunächst müsse ein Verfahren durchgeführt werden, um zu entscheiden, welche Hochschule Interesse an einem solchen Lehrstuhl hat. Konkrete Gespräche mit Hochschulen habe es bisher nicht gegeben.

Marcel Hafke (FDP) im Interview mit dem Westblick

"Das Familienministerium hätte sich seit über einem Jahr darum kümmern müssen" , kritisiert der FDP -Landtagsabgeordnete Marcel Hafke. "Eine Kinderschutzprofessur einzurichten, ist kein Hexenwerk. Ich wundere mich schon, dass Ministerin Josefine Paul da bislang so absolut untätig geblieben ist.“

Ministerium reagiert auf Kritik: Verfahren gestartet

Kurz nach Hafkes Kritik erklärte ein Sprecher des Familienministeriums am Mittwochnachmittag, dass das Verfahren inzwischen doch gestartet worden sei. Seit wann genau, dazu gab es auf WDR -Anfrage keine Antwort. Weitere Details zu der Professur will das Ministerium in Kürze bekannt geben.

Es ist nicht die einzige Maßnahme, die das Familienministerium in Sachen Kinderschutz bisher offenbar nicht konsequent vorantreibt. Die Grünen haben sich mit CDU und FDP im Landtag auch für die Einrichtung eines neuen Postens ausgesprochen, eines Landesbeauftragten für den Kinderschutz.

FDP: Kinderschutzbeauftragter soll Jugendämter kontrollieren

Laut Familienministerium sollte die Stelle noch im Jahr 2024 eingerichtet werden. Doch bisher gibt es noch keine Einigung dazu, mit welchen Kompetenzen so ein Beauftragter ausgestattet sein soll.