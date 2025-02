NRW steigert sich bei Kinderbetreuung - und ist dennoch abgeschlagen

Das mit Blick auf die Einwohnerzahl zweitgrößte Bundesland Bayern hat zwar eine ähnliche Betreuungsquote, allerdings ist die Verteilung hier anders. Im Gegensatz zu NRW gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: Während im Norden Bayerns in vielen Kreisen die Betreuungsquote bei über 40 Prozent liegt, fällt sie im Süden des Landes auf bis zu 17 Prozent. Hier herrscht in NRW also ein deutlich homogeneres Bild.

Wie hat NRW diese Aufholjagd bei der Betreuungsquote geschafft? Vor allem mit viel Geld. Familienministerin Josefine Paul (Grüne) verweist in diesem Zusammenhang auf Rekordausgaben im Landeshaushalt: "Im Haushaltsjahr 2025 stellen wir 5,7 Milliarden Euro für frühkindliche Bildung bereit - so viel wie nie zuvor" , teilt Josefine Paul auf Nachfrage mit. Gleichwohl erklärte sie: "Ich weiß um die schwierige Situation in der Kita-Betreuung." Ihre Priorität sei es deshalb, "Stabilität und Verlässlichkeit in das System zu bringen."

Ministerin Paul: "Ich weiß um die schwierige Situation"