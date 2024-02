Statistik: Kitas in NRW zuletzt häufiger geschlossen

Aachen Spitzenreiter, Unterschiede bei den Trägern

Unter den kreisfreien Städten und Kreisen gab es den Angaben nach im Durchschnitt die meisten Schließtage in Einrichtungen der Städteregion Aachen (24,4), im Kreis Düren (23,7) und im Kreis Siegen-Wittgenstein (23,1). Die wenigsten Schließtage wurden in Kitas im Kreis Lippe (15,6), im Kreis Gütersloh (16,3) und in Bottrop (16,5) gezählt.

Bei den öffentlichen Trägern gab es laut Statistik im Jahr 2022/2023 mit einem durchschnittlichen Plus von 1,8 Tagen einen größeren Zuwachs an Schließtagen als bei den freien Trägern mit einem Zuwachs von 0,8 Tagen. So hatten die Kindertageseinrichtungen der öffentlichen Träger 2022/2023 im Durchschnitt 21,2 Tage (2021/22: 19,4) und die der freien Träger 20,3 Tage (2021/22: 19,5) geschlossen.

Die knapp 10.800 NRW-Kitas öffnen laut der Statistik überwiegend zwischen 7 und 7:30 Uhr. Nur knapp drei Prozent der Einrichtungen starten morgens schon früher. Die Einrichtungen schließen meist zwischen 16:30 und 18 Uhr. Betreuungsangebote nach 18 Uhr gab es nur in 0,5 Prozent der Einrichtungen.

