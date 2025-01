WDR-Recherche zu Jugendämtern: So überlastet ist der Kinderschutz in NRW

Es ist ein großes Backsteingebäude in einer der ärmsten Kommunen Deutschlands: Das Jugendamt in Gelsenkirchen. Von hier aus macht sich Sozialarbeiterin Sophie Schöttler (28) gerade auf den Weg zu einem Hausbesuch. Sophie Schöttlers täglicher Auftrag: Kindern das Leben zu retten.

Sie arbeitet im Jugendamt Gelsenkirchen in der Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst, kurz ASD. Die Fälle, die sie bearbeitet, sind oft Kinderschutzfälle: Die Mitarbeiter im ASD müssen herausfinden, ob Kinder zuhause in Gefahr sind - und sie im Notfall schützen.

"Bis ein Kinderknochen bricht, muss viel passieren"

Darum geht es auch heute: Ein acht Monate alter Säugling wurde vor kurzem von seiner Mutter mit einem gebrochenen Schlüsselbein ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mutter sagt, sie habe keine Ahnung, woher die Verletzung komme; sie beteuert, es sei überhaupt nichts passiert.

Sozialarbeiterin Sophie Schöttler betreut im Jugendamt Gelsenkirchen zeitweise bis zu 65 Familien auf einmal.

So ein Fall ist für Sophie Schöttler sehr drängend: „Kinderknochen sind noch nicht fest. Und bis ein Kinderknochen bricht, da muss viel passieren.” Ohne eine plausible Erklärung für die Verletzung habe dieser Fall höchste Priorität.

Sophie Schöttler macht einen Hausbesuch bei der Familie, um sich ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Dort muss sie herausfinden, ob hinter der Verletzung des Babys eine Kindeswohlgefährdung stecken könnte - ob das Kind in seinem Zuhause sicher ist. Sozialarbeiter brauchen ausreichend Zeit und Ressourcen, damit sie so wichtige Entscheidungen treffen können. Aber was, wenn alles immer zu knapp ist?

"Ich empfinde gerade die Situation aktuell als sehr belastend, sehr anstrengend." Sophie Schöttler, Sozialarbeiterin

Das Problem: Wie in vielen anderen Jugendämtern auch, herrscht im Jugendamt Gelsenkirchen oft Zeitdruck. Auch wenn es dem Jugendamt im Vergleich zu anderen noch relativ gut geht, sind erste Anzeichen einer Krise auch hier zu spüren: Es gibt zu viele Fälle für zu wenige Mitarbeiter.

Bei Sozialarbeiterin Sophie Schöttler türmen sich die Fälle auf dem Schreibtisch. Manchmal muss sie sich um insgesamt 65 Familien kümmern - teilweise mit mehreren Kindern. Das sind etwa doppelt so viele Fälle, wie sie laut Gewerkschaft haben sollte.

Überlastung ist eher die Regel als eine Ausnahme

Und da ist sie nicht die einzige: Überlastung von Mitarbeiterinnen im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ist in vielen Ämtern nicht die Ausnahme, sondern die Regel. “Ich habe auch manchmal echt Angst davor gehabt, dass irgendein Kind umkommen könnte in so einer Situation, so wie ich arbeite.”, sagt Verena Bieler, eine ehemalige ASD-Mitarbeiterin aus einem anderen Jugendamt und Mitglied des Deutschen Berufsverbands für Sozialarbeiter.

Sie war zu Höchstzeiten für 137 Fälle zuständig. Eine Jugendamtsleiterin ergänzt: “Es kommt vor, dass man weinende Mitarbeiter im Büro sitzen hat, weil sie sagen ‘Ich kann das alles nicht mehr’.” Die Leiterin möchte anonym bleiben - aus Angst vor beruflichen Konsequenzen.