Impfbereitschaft unter Pflegepersonal viel höher als gedacht

Alte Zahlen von Anfang Dezember

In NRW wird gerade eine Pflegekammer als Berufs-Vertretung gegründet, analog zur Ärztekammer. Vorsitzende des sogenannten Errichtungsausschusses ist Sandra Postel. Sie erklärte, die häufig genannte Zahl, dass nur die Hälfte des Pflegepersonals bereit sei, sich immunisieren zu lassen, basiere auf einer Blitzumfrage, die Anfang Dezember durchgeführt worden sei. Also, als noch gar kein Impfstoff in der EU zugelassen war.

Impfbereitschaft von rund 80 Prozent

Die Lage habe sich deutlich geändert, aktuell gebe es eine Impfbereitschaft von rund 80 Prozent unter den Pflegekräften, so Postel. Sie gab auch zu bedenken, dass die 200.000 Pflegenden in NRW eine große heterogene Gruppe seien. Zudem habe es Falschinformationen zur Impfung gegeben, die gezielt an Pflegekräfte in Altenheimen adressiert worden seien. Es sei wichtig, in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu informieren und Bedenken ernst zu nehmen.

Auch in den Krankenhäusern sei eine ähnlich hohe Bereitschaft zur Immunisierung vorhanden, sagte der Vorsitzende der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Hans-Albert Gehle. In einigen Krankenhäusern liege sie bei 90 Prozent, unter 70 Prozent werde es nirgends sein.

Laumann: Impfquote in Pflegeheimen sehr zufriedenstellend

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) berichtete in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Postel und Gehle, dass in den Altenheimen in NRW jetzt rund 300.000 Menschen eine erste Impfung erhalten haben. In dieser Woche werde mit der zweiten Impfrunde angefangen, die für eine vollständige Immunisierung nötig ist. " Die Impfquote in den Altenheimen war sehr zufriedenstellen. " Die Pflegebedürftigen und das Personal hätten sich impfen lassen, so der Minister.

Lage immer noch angespannt

Ärztevertreter Gehle betonte, es sei wichtig, dass sich die Gesundheitsberufe und auch die Reinigungskräfte und Handwerker in den Krankenhäusern schützen könnten. Ausfälle von Personal gehöre zu den größten Problemen zurzeit. Die Corona-Lage in den Krankenhäusern sei " äußerst angespannt ".