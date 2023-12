Umweltminister zieht positive Hochwasserbilanz, sieht aber keinen Anlass für Entwarnung

Trotz stagnierender oder sinkender Pegel gibt es beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen keine Entwarnung. Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) sprach am Freitag von einer "nach wie vor großen Hochwasserlage" .

"Es waren Weihnachtstage der besonderen Art" , bilanzierte Krischer die Feiertage. Tausende, teils freiwillige Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW , freiwilliger Feuerwehr hatten in den letzten Tagen dafür gesorgt, dass das Hochwasser in NRW unter Kontrolle geblieben ist. "Hätten die vielen Ehrenamtlichen nicht ihr Weihnachtsfest geopfert, sähe die Lage ganz anders aus ", so Krischer.

Extreme sind "das neue Normal"