Zumindest einen Teil der Summe möchte der NRW-Finanzminister mit neuen Schulden auffangen. Dazu sollen Spielräume im Rahmen der verfassungsrechtlichen Schuldenbremse durch das Nutzen der sogenannten Konjunkturkomponente ausgeschöpft werden. Nur so könnten bestehende Strukturen gerade im sozialen Bereich so weit wie möglich geschützt werden, so Optendrenk.

Rekordhaushalt für 2025

Die genaue Höhe der Konjunkturkomponente soll noch ermittelt werden. Optendrenk kündigte eine Ergänzungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2025 mit entsprechenden Anpassungen an. Insgesamt plant die Landesregierung für das kommende Jahr einen Rekordhaushalt von gut 105 Milliarden Euro.

