FDP in NRW hat noch viele Fragen zur Grundsteuer

Wenn Abgeordnete oder Fraktionen im Düsseldorfer Landtag Fragen an die Landesregierung haben, können sie sie entweder im Plenum stellen - oder jederzeit schriftlich als "Kleine" oder "Große Anfrage" einreichen. Bei "Kleinen Anfragen" hat die Landeregierung vier Wochen zur Beantwortung Zeit, bei "Großen Anfragen" drei Monate.

Witzel: Bürger "maximal betroffen"