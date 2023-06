Grundsteuererklärung: In NRW droht das große Schätzen

Kommunen entscheiden über Höhe der Grundsteuer

Deshalb drängt die Zeit. Die Kommunen brauchen die neuen Grundsteuerberechnungen der Finanzämter. Am Ende müssen nämlich die Städte und Gemeinden entscheiden, wie hoch die Grundsteuer für ihre Bewohner tatsächlich ausfällt. Ihnen steht das Aufkommen zu. Und ganz wichtig: Sie legen die eigenen "Hebesätze" fest. Das ist die Zahl, mit der der errechnete Grundbetrag am Ende multipliziert wird, um die Steuerschuld in Euro in der jeweiligen Kommune zu ermitteln. Die Räte müssen möglichst früh im nächsten Jahr darüber befinden – mit nach Möglichkeit vollständigem Datenmaterial.

Dafür wird ihnen das Landesfinanzministerium eine wichtige Handreichung zukommen lassen. Für jede Kommune soll der "aufkommensneutrale Hebesatz" ausgerechnet werden. Daraus geht hervor, welcher Multiplikator angewendet werden müsste, damit das Grundsteueraufkommen unter dem Strich auf dem bisherigen Niveau bleibt.

Versprechen: Keine heimliche Steuererhöhung

Das war ein wichtiges politisches Versprechen aus der Zeit, als die Grundsteuerreform auf Bundesebene beschlossen wurde: Der Staat wolle die Gelegenheit nicht ausnutzen, um die Bürger insgesamt bei der Grundsteuer stärker zur Kasse zu bitten. Ob die Städte und Gemeinden sich alle an dieses Versprechen gebunden fühlen, ist allerdings offen. Am Ende entscheiden darüber die Kommunalparlamente.

Wer zahlt mehr, wer zahlt weniger?

Auch eine zweite wichtige Frage ist noch offen: Wer zahlt künftig mehr und wer zahlt weniger Grundsteuer? Vermutet wird, dass nach der neuen Berechnungsmethode Eigentümer eines gewerblich genutzten Grundstücks künftig eher weniger, dafür Eigentümer eines bewohnten Grundstücks eher mehr zahlen müssen. Das könne aufgrund der bisher vorliegenden Daten noch nicht ermittelt werden, heißt es dazu aus dem NRW -Finanzministerium.

Rund 700.000 Bürger haben nach Ministeriumsangaben bisher Einspruch gegen die neuen Grundsteuerbescheide eingelegt. Gerichtsverfahren seien aber noch nicht anhängig, auch Musterverfahren zur neuen Grundsteuer sieht das Finanzministerium noch nicht.

Grundsteuerreform verfassungswidrig?

Der Bund der Steuerzahler und Teile der Opposition im NRW -Landtag halten das in elf Ländern angewandte Gesetz des Bundes für verfassungswidrig. Die drohenden Verfassungsklagen ändern aber nichts an der Vorgehensweise. Die Bescheide werden nicht als "vorläufig" gekennzeichnet, wie in Rheinland-Pfalz. Dafür fehle in NRW die Rechtsgrundlage, teilt das Finanzministerium mit.

Das heißt: Sollten hohe Gerichte die jetzige Praxis einmal für verfassungswidrig erklären, würden wahrscheinlich nur diejenigen davon profitieren, die Einspruch eingelegt haben.