Erhalt von Lützerath: Parteibüros der Grünen in NRW besetzt

Aktivisten haben am Mittwochvormittag mehrere Parteibüros der Grünen in NRW besetzt. Unter dem Motto "Grün neu besetzen" fordern sie den Erhalt des vom Braunkohleabbau bedrohten Dorfes Lützerath sowie ein Moratorium für weitere Tagebauerweiterungen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Von der Aktion betroffen sind nach Angaben der Protestgruppe Parteibüros der Grünen in Düsseldorf, Köln und Dortmund. Laut der Grünen-Parteizentrale gab es eine vergleichbare Aktion auch in Bonn. Grünen-Parteichef Tim Achtermeyer habe mit Aktivistinnen und Aktivisten in Düsseldorf persönlich und in Bonn telefonisch gesprochen, hieß es in einer ersten Reaktion.

Forderungen an Energieministerin Mona Neubaur