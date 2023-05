Umweltverbände mit viel Kritik an NRW Landesregierung

Umweltminister bittet um Geduld

Oliver Krischer (Grüne)

Der kritisierte Landesumweltminister Oliver Krischer äußerte Verständnis für die Ungeduld der Umweltverbände. Altlasten aus einer jahrhundertelangen Industriegeschichte könnten aber nicht in elf Monaten behoben werden. Weichen für eine Neuausrichtung der Naturschutzpolitik seien aber gestellt. Und Krischer kündigte weitere Maßnahmen an - so soll es noch in diesem Jahr Eckpunkte für eine neue Klimaanpassungsstrategie geben.