Krise erreicht die Startup-Szene

Was Gründern in der Krise helfen könnte, sei ein Abbau von Bürokratie. Denn gerade junge Unternehmerinnen und Unternehmer hätten "am Anfang keinen Kopf und keine Fachleute dafür, jede komplizierte Vorschrift zum Arbeitsschutz oder im Steuerrecht umzusetzen" .

Finanzprobleme und weniger Mitarbeiter

Der deutsche Startup-Verband legte unlängst eine Umfrage vor, die zeigte, dass Gründer die Wirtschaftsflaute spüren. Demnach sank die Zahl der Beschäftigten erstmals seit Jahren - von durchschnittlich 18,6 auf 16,9. Die Hälfte der Befragten bewertete die aktuelle Finanzierungssituation negativ. Außerdem hakt es bei der Zusammenarbeit zwischen Startups und etablierter Wirtschaft. Nur 37,5 Prozent der befragten Startups sehen die Kooperationsmöglichkeiten mit etablierten Unternehmen positiv.