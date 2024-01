Finanzierungskrise belastet Start-ups in NRW

Für das selbsterannte "Gründungsland NRW" ist es sicherlich keine gute Nachricht, was eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young ergeben hat. Die Bereitschaft, in Jungunternehmen zu investieren, nimmt weiter ab - und zwar drastisch. So wurden in NRW im vergangenem Jahr 331 Millionen Euro investiert. Ganze 136 Millionen Euro weniger als im Vorjahr.

Die nüchterne Erkenntnis von Thomas Prüver von EY : Die konkrete Aussicht, dass ein Unternehmen profitabel ist, sei wichtiger geworden. " Um auch in diesen schwierigen Zeiten an frisches Kapital zu kommen, reichen für Start-ups gute Ideen allein nicht mehr aus. "

Bundesweit gibt es laut Studie einen Rückgang von 39 Prozent bei den sogenannten Wagniskapitalinvestitionen. Und das im zweiten Jahr in Folge. Ein Einbruch der Investments um zwei Drittel im Vergleich zum Rekordjahr 2021. Was sind die Gründe?

Investoren zurückhaltender

Prof. Dr. Christian Schwens, Universität Köln

Unternehmensgründungen sind mit Risiken verbunden und Investoren, also die Geldgeber, in von Krisen geprägten Zeiten zurückhaltender. Prof. Christian Schwens vom Lehrstuhl für Entrepreneurship und Management der Uni Köln erläuterte, dass die aktuelle Finanzierungskrise der Start-ups mehrere Faktoren habe: So haben "verschiedene Start-Ups mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen" , aber ein zentraler Grund für die aktuelle Entwicklung läge in der "generellen Abkühlung des Marktes für Wagniskapital".

Start-Ups nicht aus dem Blick verlieren