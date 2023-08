Gebühren für Klimakleber: Rechtsexperte äußert Zweifel

"Beredtes Schweigen beim Gesetzgeber"

Am Donnerstag hatte die FDP dazu eine Anhörung im Innenausschuss des Landtags beantragt. Geladen war auch der Rechtswissenschaftler Jörg Ennuschat, Professor an der Uni Bochum. Er habe "erhebliche Zweifel " an der Rechtssicherheit dieser neuen Regelung, sagte Ennuschat: Eine Gebührenordnung sei nur dann anwendbar, wenn die Kosten, um die es geht, nicht schon Gegenstand einer anderen Regelung sind.

Genau das aber sei hier der Fall: Im Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ist unter Paragraf 77 bereits geregelt, dass bei bei " Amtshandlungen ", zu denen Zwang erforderlich ist, Gebühren erhoben werden können. Seiner Ansicht nach ergebe das eine " Sperrwirkung ", so der Jurist - es dürfe für solche Fälle keine Gebührenverordnung erlassen werden, wenn es bereits ein Gesetz gebe.