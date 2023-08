Bis zu 50.000 Euro: Reul will "Klimakleber" und andere zur Kasse bitten

FDP: " Reul kleinlaut"

Marc Lürbke, innenpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, begrüßte die neuen Gebühren. Die Liberalen hatten sie schon länger gefordert, kommende Woche ist im Landtag sogar eine Expertenanhörung dazu angesetzt. Die Regierung kam dem nun zuvor.

Lürbke sagte, Innenminister Reul müsse nun " kleinlaut einräumen, dass er mit dem schwarz-grünen Welpenschutz für radikale Klimagruppierungen auf dem Holzweg war" . Der CDU-Innenexperte Gregor Golland dagegen lobte die Initiative seines Parteifreunds Reul auf Twitter: " Endlich werden Aktivisten, Störer und Kriminelle für derartige Aktionen zur Kasse gebeten. Wer die Allgemeinheit schädigt, muss dafür bezahlen."

Aktivisten der "Letzten Generation" hatten in den vergangenen Monaten in NRW in verschiedenen Städten mit Straßenblockaden für Aufsehen gesorgt, zuletzt am Donnerstag vor dem Essener Hauptbahnhof. Auch der Düsseldorfer Flughafen war im Juli wegen kurzzeitig lahmgelegt, weil Aktivisten sich auf die Rollbahn geklebt hatten.