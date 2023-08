Polizistin aus NRW hält Vortrag für Letzte Generation

Eine Polizistin aus NRW ist Mitglied der Klimaaktivisten-Gruppe Letzte Generation. In dieser Funktion hat sie an der Deutschen Hochschule der Polizei vor einigen Wochen einen Vortrag gehalten. Das geht aus einem Bericht der Landesregierung an den Innenausschuss des Landtags hervor.

Polizistin hielt Vortrag in ihrer Freizeit

Demnach hatte es im Juni "eine Lehrveranstaltung unter Beteiligung der Letzten Generation" an der Polizei-Hochschule gegeben. Eingeladen wurden die Aktivisten demnach von der Hochschule. Die Polizistin habe ehrenamtlich und in ihrer Freizeit teilgenommen.

Laut einer Sprecherin der Hochschule waren insgesamt drei Klimaaktivistinnen bei der 90-minütigen Lehrveranstaltung dabei. Ein Honorar oder Ähnliches hätten die Aktivistinnen nicht bekommen.

Die Letzte Generation trat in den vergangenen Monaten deutschlandweit mit zahlreichen, oftmals rechtswirdrigen Aktionen in Erscheinung: Mitglieder klebten sich an Straßen oder Gebäude fest, beschmierten Kunstwerke oder besprühte einen Privatjet. Damit wollen sie auf die Folgen des Klimawandels hinweisen.