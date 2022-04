Urlaubsreisen im Flutsommer: Landesregierung in Erklärungsnot

Das Kommunalministerium hatte gegenüber der "WAZ" bestätigt, dass Heinisch vom 3. bis 25. Juli in Frankreich im Urlaub gewesen sei. Auch der Feuerwehrverband, dessen ehrenamtlicher Landesvorsitzender Heinisch ist, war nach eigenen Angaben über die Abwesenheit informiert.

Staatssekretär soll vor Untersuchungsausschuss

Jan Heinisch kommentierte aus dem Frankreich-Urlaub

Als Verbandschef hatte sich Heinisch nach Beginn der Katastrophe Mitte Juli per Pressemitteilung über den Einsatz seiner Kollegen geäußert: "Wir werden auch in den nächsten Tagen noch gebraucht werden. Wir sind dankbar, dass tausende Feuerwehrleute, auch aus Nachbar-Bundesländern, hier weiterhin durchhalten. Unsere Frauen und Männer haben Großartiges geleistet und tun es noch weiter. Bei aller notwendigen Konzentration auf die Einsatzlage sind unsere Gedanken aber auch immer wieder bei den Familien unserer toten Kameraden." Das klang so, als sei da ein spürbar betroffener Feuerwehr-Funktionär nah dran am Geschehen - tatsächlich aber weilte Heinisch im Urlaub.

Wie durch die "WAZ" -Recherchen heraus kam, geschah beides aus dem Frankreich-Urlaub heraus. Die SPD will den Politiker sowohl wegen seiner Rolle als Staatssekretär als auch Verbandschef vor den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe zitieren. Auch Ex-Umweltministerin Heinen-Esser soll am 22. April erneut vor dem Gremium aussagen. Diese hatte unter anderem irreführende und falsche Angaben zu ihrer Mallorca-Reise gemacht.

Viele Minister waren abwesend - Scharrenbach sollte vertreten

Die Jahrhundertflut hatte das Kabinett insgesamt kalt erwischt: Während der schlimmsten Hochwasser-Katastrophe in der Landesgeschichte waren diverse Mitglieder der Landesregierung abwesend. Zunächst weilten Innenminister Herbert Reul ( CDU ), der damalige Verkehrsminister Hendrik Wüst ( CDU ), die inzwischen zurückgetretene Umweltministerin Heinen-Esser sowie Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) allesamt im Urlaub. Das geht aus einem Kalender der Landesregierung hervor, der dem WDR -Magazin Westpol vorliegt.

Ministerin Scharrenbach: Urlaubsvertretung für andere Ministerinnen