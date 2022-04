Kommentar: Verantwortung ist, wenn man trotzdem geht

Das tun sie übrigens auch. Kanzlerin Merkel wanderte gern in Südtirol, Jürgen Rüttgers fuhr auch als Ministerpräsident in sein Ferienhaus nach Südfrankreich, Armin Laschet gern an den Bodensee. Hannelore Kraft weilte öfter zu Sportferien im Sauerland. Spitzenpolitiker tragen politische Verantwortung, das ist der springende Punkt. Übrigens tun sie das immer, auch im Urlaub, ja sogar am Wochenende.

Nur, was heißt das? Politische Verantwortung ist, wenn man so will, die Kehrseite der öffentlichen Macht. Wem das Wahlvolk Macht auf Zeit verleiht, von dem verlangt es - völlig zu Recht - Verantwortung im Umgang mit eben dieser Macht. Nur so ist das Vertrauen, das mit der Machtübertragung einhergeht, zu rechtfertigen.

Ein politisches Amt ist kein normales Angestelltenverhältnis

Ursula Heinen-Esser trat im Zuge der Mallorca-Affäre zurück

Deswegen ist es zur Aufrechterhaltung der demokratischen Ordnung auch unerlässlich, dass führende Politiker Verantwortung übernehmen für ihre Fehler, ja, sogar für die Pannen, die unter ihrer Aufsicht passieren. Sie müssen, anders als in den vorliegenden Fällen, nicht einmal zwingend selbst Schuld auf sich geladen haben. Sie übernehmen stellvertretend Verantwortung, um im Ernstfall mit ihrer Demission den Frieden und das Vertrauen wieder herzustellen. Oder auch, um die Regierung insgesamt zu schützen. Das unterscheidet eben ein politisches Amt von einem normalen Angestelltenverhältnis.

Es ist menschlich verständlich, dass sich gerade mit dem letzten Aspekt viele schwertun. Den Hut nehmen, weil andere etwas falsch gemacht haben? Vielleicht liegt es am Typus des reinen Berufspolitikers, der nichts anderes hat, dass die innere Hürde hier schier unüberwindlich zu werden droht. Am Amt kleben, so lange es eben geht, ein unwürdiges Schauspiel. Aber, daran sei erinnert, die wenigsten Minister wurden zuvor in ihre Ämter gezwungen.