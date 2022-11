NRW-Krisenhilfen: Was steckt hinter Wüsts 14 Milliarden?

Weitere Entlastungen vorbereitet

Neben den "Drei Säulen" will die Landesregierung Kredite der NRW Bank abrufbar bereitstellen: Ein Fünf-Milliarden-Euro-Sicherheitsschirm für strauchelnde Stadtwerke, 2,5 Milliarden für die sechs Universitätskliniken des Landes. Insgesamt gut 3,4 Milliarden Euro bringt das Land außerdem als Beteiligung an den drei Entlastungspaketen des Bundes für 2023 auf. Damit werden Maßnahmen wie Steuersenkungen, 49-Euro-Ticket oder höheres Wohngeld bezahlt.

Opposition beklagt "Power Point-Folie"

FDP-Fraktionschef Henning Höne

Dass die Landesregierung bei der Vorstellung der Finanzhilfen so nebulös blieb, stieß bei den Oppositionsparteien auf heftige Kritik. Schwarz-Grün wolle sich " durch die Krise wurschteln ", sagte FDP-Fraktionschef Henning Höne. " Herzlichen Dank für die Power Point-Folie" , rief er in Richtung Wüst, " aber was mir fehlt, ist, was denn eigentlich dahinter steht".

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty warf Wüst vor, so lange mit eigenen Krisenhilfen gewartet zu haben, bis der Bund zahle. Die Menschen in NRW blieben weiter im Ungewissen, da Wüst " nichts Konkretes auf den Tisch gelegt" habe.