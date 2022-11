Landtag beschließt Nachtragshaushalt und Rettungsschirm für Stadtwerke

Stand: 03.11.2022, 13:00 Uhr

900 Millionen, unter anderem für die schwarz-grünen Wahlversprechen, plus fünf Milliarden an günstigen Krediten für die Stadtwerke in NRW: Der Landtag hat ein dickes Finanzpaket beschlossen.

Von Thomas Drescher