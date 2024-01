Laumann will Arbeitslose besser "fördern und fordern"

Konkret sollen künftig über 130 "Übergangslotsen" die Schülerinnen und Schüler an den Berufskollegs in NRW bei der Suche nach Ausbildungs- und Praktikumsstellen unterstützen. Damit sollen die Übergänge in Ausbildung deutlich beschleunigt und erhöht werden.

870 Coaches für Schülerinnen und Schüler

Neben den "Übergangslotsen" werden auch spezielle Coaching- und Unterstützungsprogramme angeboten. Das Land NRW stellt dafür 870 Coaches, Lotsen und Begleiter zur Verfügung - und investiert nach eigenen Angaben dafür über 55 Millionen Euro pro Jahr.

Laumann: "Fördern und Fordern"

Flankiert werden soll die Fachkräfteoffensive auch von einer "Vermittlungsoffensive". So sollen etwa die knapp 300.000 Langzeitarbeitslosen in NRW möglichst schnell und umfassend in Arbeit vermittelt werden.

Langzeitarbeitslose sollen besser vermittelt werden

"Aus meiner Sicht ist völlig klar, dass bei den Menschen, die in Bürgergeld sind, Fördern und Fordern zusammengehört" , betonte Laumann. Beides gehöre "in einem vernünftigen Verhältnis" zusammen. "Und wir müssen auch als Politiker deutlich machen, dass wir das so wollen."

50.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos

Auch Menschen mit Behinderung sollen wieder verstärkt vermittelt werden. Nach Angaben der Landesregierung sind derzeit in NRW 50.000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos gemeldet. Davon habe etwa die Hälfte eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine akademische Ausbildung.

Um diesen Menschen wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, werde derzeit eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, den Unterstützungssystemen und der Landesregierung erarbeitet, teilte das Arbeitsministerium mit. "Am Ende ist jede Inklusion nur dann gelungen, wenn sie auch für Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind, in einer Erwerbstätigkeit mündet, von der sie dann auch leben können" , betonte Laumann.

