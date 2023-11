Handwerkermangel bremst Bauvorhaben von NRW-Gemeinden

in NRW gibt es keine aktuelle, landesweite Statistik zu öffentlichen Baustellen. Deshalb hat der WDR im Mai dieses Jahres alle 396 Städte und Gemeinden im Bundesland direkt kontaktiert. An der Umfrage haben sich 176 Kommunen beteiligt, das entspricht einer Teilnahmequote von 44 Prozent.

Das Vergaberecht macht öffentliche Aufträge unattraktiv

Mehr als 70 Gemeinden in NRW geben an, bereits Aufträge ausgeschrieben zu haben, ohne ein einziges Angebot zu erhalten. Fast alle antwortenden Städte berichten, dass es die Zahl der Rückmeldungen auf Ausschreibungen gesunken sei. Ein Trend, der laut Experten in den Bauämtern schon seit Jahren besteht.

Städte müssen sich bei Bauprojekten an die Vergabeordnung halten. Wenn ein Auftrag bestimmte Summen überschreitet, kann er nicht mehr direkt oder im Schnellverfahren vergeben werden, sondern muss aufwändig ausgeschrieben werden. Das soll fairen Wettbewerb sichern.