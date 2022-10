Staatshilfen auch für alle mit Öl- und Pelletheizung?

Weil und Wüst (r) in Hannover

Der Anstieg beim Öl sei nicht so stark wie beim Gas, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD ). Aber auch hier seien staatliche Hilfen nötig. Laut Statistischem Bundesamt hat sich der Preis für Heizöl im September 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwa verdoppelt - auf 150,91 Cent pro Liter. Auch bei den Holzpellets gehen die Preise rauf - wenn auch in beiden Fällen nicht so rasant wie beim Gas.

Ampel deutet Hilfen an

Auch in der Ampelkoalition im Bund wird über Hilfen für Heizöl-Kunden nachgedacht. SPD -Fraktionsvize Matthias Miersch sprach am Freitag im Bundestag von einem möglichen Härtefallfonds für Menschen, die sich die Öl- und Pellets-Heizkosten nicht mehr leisten können. FDP -Fraktionsvize Lukas Köhler hatte am Mittwoch gesagt: "Die Entlastung von den hohen Gaskosten sollte nicht dazu führen, dass Haushalte mit einer Öl- oder Pelletheizung unter dem Strich schlechter gestellt werden."

Andrè Stinka (SPD)

"Öl- und Pelletkunden dürfen auf keinen Fall mehr belastet werden als Gaskunden" , sagte der SPD -Wirtschaftsexperte im Landtag, André Stinka. Denn gerade in den ländlichen Regionen in NRW heizten viele mit Öl. Er forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, einen Notfallfonds für Härtefälle auf den Weg bringen.

Konkrete Umsetzung weiter offen