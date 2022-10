Kritik und Zustimmung aus NRW zur Gaspreisbremse

Die Vorschläge der Expertenkommission zur Gaspreisbremse sind in NRW verhalten aufgenommen worden. Die NRW-Landesregierung will nun erst einmal die Ausgestaltung durch die Bundesregierung abwarten. "Sie muss die noch offenen Fragen umgehend beantworten. Danach kann eine Prüfung und Bewertung der Entlastungswirkung erfolgen" , sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Montag.