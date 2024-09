So will NRW klimaneutral werden

Das Ziel der Landesregierung ist ehrgeizig: Nordrhein-Westfalen will bis 2045 die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Bei der Energiewende wolle man daher " voran gehen ", verkündete Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) am Montag in Düsseldorf.

Eine neu vorgestellte "Energie- und Wärmestrategie NRW" zeigt auf, wie das gehen soll. Der Plan beschreibt den Weg bis zur Klimaneutralität und listet rund 100 Maßnahmen dazu auf. Unter anderem diese: