Viele Rohre, Membranen und Kessel. Auf 40 mal 60 Metern hat das Unternehmen Air Liquide in Oberhausen zusammen mit dem Partner Siemens Energy eine neue Wasserstoffproduktion gebaut. Die Anlage trägt den klangvollen Namen "Trailblazer", was übersetzt Wegbereiter heißt. Sie kann pro Jahr bis zu 2.900 Tonnen Wasserstoff produzieren und unter anderem per Pipeline ausliefern. Es handelt sich um grünen Wasserstoff, der mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen produziert wird – in dem Fall aus Windkraft.

Wasserstoff für den Klimaschutz

Per Pipeline können zum Beispiel Unternehmen der Stahl- und Chemiebranche beliefert werden. Sie sollen mit Hilfe des grünen Wasserstoffs klimaschonender produzieren können. Doch Air Liquide räumt ein: Im Vergleich zu herkömmlich hergestelltem Wasserstoff ist Grüner Wasserstoff noch teuer. An der Kundengewinnung wird also noch gearbeitet.

Elektrolyseur "Trailblazer" in Oberhausen

Es seien allerdings schon erste Verträge unterschrieben worden, sagt das Unternehmen. Zum Beispiel im Raffinerie- und Mobilitätsbereich. So kauft etwa die Duisburger Verkehrsgesellschaft den grünen Wasserstoff für ihre Wasserstoffbusse.