Deutlich weniger Strom aus Erdgas erzeugt - dafür mehr aus Kohle

In den ersten elf Monaten des Jahres 2022 haben die Energieversorger in NRW 10.305 Gigawattstunden Strom aus Erdgas erzeugt. Damit hatte Erdgas einen Anteil von 12,5 Prozent an der gesamten Bruttostromerzeugung (82.622 Gigawattstunden) in NRW, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.