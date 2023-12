Israel-Bekenntnis: Ditib bleibt Partner im NRW-Religionsunterricht

Nathanael Liminski

So wurde eine nachgebesserte Erklärung zum Existenzrecht Israels abgegeben. In einer Zusatzerklärung habe sich der NRW-Landesverband " uneingeschränkt von jeder Form der Verunglimpfung des Judentums und des jüdischen Glaubens " distanziert, teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag mit. Staatskanzleichef Nathanael Liminski ( CDU ) sagte:

"Die Erklärung des Landesverbands Ditib NRW und das ausdrückliche Bekenntnis zum Existenzrecht Israels schaffen die notwendige Grundlage für die weitere Zusammenarbeit beim islamischen Religionsunterricht."

Konkret heißt es in der Erklärung: " Wir distanzieren uns uneingeschränkt von jeder Form der Verunglimpfung des Judentums und des jüdischen Glaubens und von Äußerungen, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen und die Muslime zu Gewalt statt zu Friedfertigkeit, Respekt und Toleranz aufrufen ." Der Landesverband NRW habe sich bereits in der Vergangenheit " entschieden " gegen Antisemitismus eingesetzt. Dazu gehöre auch, dass das Existenzrecht Israels " nicht in Frage gestellt wird ".

NRW-Schulministerin Dorothee Feller

Schulministerin Dorothee Feller (CDU) zeigt sich erleichtert. Der islamische Religionsunterricht sei ein " wichtiges schulisches Bildungsangebot " und leiste einen " wertvollen Beitrag zur Integration ". " Deswegen ist es wichtig, dass islamischen Organisationen, mit denen das Land beim islamischen Religionsunterricht zusammenarbeitet, fest auf dem Boden des Grundgesetzes und der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen stehen und sich zum Existenzrecht Israels bekennen. "